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11:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дюгарри не верит, что Зидан может возглавить «Баварию»

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением по поводу информации о том, что Зинедин Зидан может возглавить «Баварию».

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Зидан учит немецкий? Я не верю в это. Но в любом случае чемпионат Германии — это здорово. Стадионы полны, чемпионат очень открытый. Все мечтают тренировать такой клуб, как “Бавария”. Мне кажется, что это один из идеальных клубов для Зидана», — цитирует Дюгарри RMC Sport.

Сообщалось, что Зидан сменит Томаса Тухеля на посту главного тренера.

После 22 туров «Бавария» идет на 2-м месте в бундеслиге, отставая от лидирующего «Байера» на 8 очков.

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