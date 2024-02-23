Дюгарри не верит, что Зидан может возглавить «Баварию»
Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением по поводу информации о том, что Зинедин Зидан может возглавить «Баварию».
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением по поводу информации о том, что Зинедин Зидан может возглавить «Баварию».
«Зидан учит немецкий? Я не верю в это. Но в любом случае чемпионат Германии — это здорово. Стадионы полны, чемпионат очень открытый. Все мечтают тренировать такой клуб, как “Бавария”. Мне кажется, что это один из идеальных клубов для Зидана», — цитирует Дюгарри RMC Sport.
Сообщалось, что Зидан сменит Томаса Тухеля на посту главного тренера.
После 22 туров «Бавария» идет на 2-м месте в бундеслиге, отставая от лидирующего «Байера» на 8 очков.