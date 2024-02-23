Дюгарри не верит, что Зидан может возглавить «Баварию»

«Зидан учит немецкий? Я не верю в это. Но в любом случае чемпионат Германии — это здорово. Стадионы полны, чемпионат очень открытый. Все мечтают тренировать такой клуб, как “Бавария”. Мне кажется, что это один из идеальных клубов для Зидана», — цитирует Дюгарри RMC Sport.