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11:14 (мск), источник: Sport24

19-летний Павлович признан лучшим игроком «Баварии» в январе

Опорный полузащитник «Баварии» Александар Павлович признан лучшим игроком команды в январе по итогам голосования болельщиков.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В прошлом месяце 19-летний немец провел за мюнхенцев 3 матча и забил 1 гол.

Три предыдущих раза лучшим игроком месяца становился нападающий Гарри Кейн.

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