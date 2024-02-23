19-летний Павлович признан лучшим игроком «Баварии» в январе
Опорный полузащитник «Баварии» Александар Павлович признан лучшим игроком команды в январе по итогам голосования болельщиков.
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Опорный полузащитник «Баварии» Александар Павлович признан лучшим игроком команды в январе по итогам голосования болельщиков.
В прошлом месяце 19-летний немец провел за мюнхенцев 3 матча и забил 1 гол.
Три предыдущих раза лучшим игроком месяца становился нападающий Гарри Кейн.