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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Бербатов: Тухель не останется надолго без работы

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о главном тренере «Баварии» Томасе Тухеле, который оставит свой пост по завершении нынешнего сезона.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Само имя Тухеля должно помочь ему с поиском нового места работы. В конце концов, он победитель Лиги чемпионов. Не думаю, что Томас надолго останется без работы. Куда он отправится? Это хороший вопрос. Вероятно, ответ мы узнаем уже в следующем сезоне», — приводит слова Бербатова издание Mirror.

Напомним, ранее появилась информация, что Тухель хотел бы поработать в Англии. «Баварию» Томас возглавляет с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. После 22 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.

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