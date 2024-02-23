Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Бербатов: Тухель не останется надолго без работы

«Само имя Тухеля должно помочь ему с поиском нового места работы. В конце концов, он победитель Лиги чемпионов. Не думаю, что Томас надолго останется без работы. Куда он отправится? Это хороший вопрос. Вероятно, ответ мы узнаем уже в следующем сезоне», — приводит слова Бербатова издание Mirror.