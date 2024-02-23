Пеп о цели в будущем: Сборная. Хотел бы на ЧМ, Евро или Кубок Америки. Не знаю, когда — через 5, 10 или 15 лет
Об этом главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, отвечая на вопрос о том, чего еще хотел бы достичь.
Об этом главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, отвечая на вопрос о том, чего еще хотел бы достичь.
— Сборная. Я бы хотел руководить сборной на чемпионате мира или Европы. Я бы хотел этого.
Я никогда не думал об этом в таком духе [о цели выиграть чемпионат мира]. Когда я начинал работать, то не думал о победе в чемпионате или Лиге чемпионов. Нет. Я думал: «У меня есть работа? Окей».
Я бы хотел получить опыт работы на чемпионате мира, Евро или Кубке Америки, на любом из этих турниров.
Не знаю, когда это случится — через 5, 10 или 15 лет. Но я хотел бы поработать на чемпионате мира.
— У вас есть предпочтения по стране, с которой вы хотели бы поработать?
— Я не знаю, кто захочет меня назначить! Чтобы работать с какой-то сборной, нужно, чтобы тебя захотели назначить — прямо как и в клубах, — сказал Гвардиола, срок контракта которого с «Ман Сити» рассчитан до 2025 года, в интервью ESPN Brasil.