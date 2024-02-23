Пеп о цели в будущем: Сборная. Хотел бы на ЧМ, Евро или Кубок Америки. Не знаю, когда — через 5, 10 или 15 лет

— Сборная. Я бы хотел руководить сборной на чемпионате мира или Европы. Я бы хотел этого.

Я никогда не думал об этом в таком духе [о цели выиграть чемпионат мира]. Когда я начинал работать, то не думал о победе в чемпионате или Лиге чемпионов. Нет. Я думал: «У меня есть работа? Окей».

Я бы хотел получить опыт работы на чемпионате мира, Евро или Кубке Америки, на любом из этих турниров.

Не знаю, когда это случится — через 5, 10 или 15 лет. Но я хотел бы поработать на чемпионате мира.

— У вас есть предпочтения по стране, с которой вы хотели бы поработать?