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12:11 (мск), источник: Sports.Ru

Пеп о цели в будущем: Сборная. Хотел бы на ЧМ, Евро или Кубок Америки. Не знаю, когда — через 5, 10 или 15 лет

Об этом главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, отвечая на вопрос о том, чего еще хотел бы достичь.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

— Сборная. Я бы хотел руководить сборной на чемпионате мира или Европы. Я бы хотел этого.

Я никогда не думал об этом в таком духе [о цели выиграть чемпионат мира]. Когда я начинал работать, то не думал о победе в чемпионате или Лиге чемпионов. Нет. Я думал: «У меня есть работа? Окей».

Я бы хотел получить опыт работы на чемпионате мира, Евро или Кубке Америки, на любом из этих турниров.

Не знаю, когда это случится — через 5, 10 или 15 лет. Но я хотел бы поработать на чемпионате мира.

— У вас есть предпочтения по стране, с которой вы хотели бы поработать?

— Я не знаю, кто захочет меня назначить! Чтобы работать с какой-то сборной, нужно, чтобы тебя захотели назначить — прямо как и в клубах, — сказал Гвардиола, срок контракта которого с «Ман Сити» рассчитан до 2025 года, в интервью ESPN Brasil.

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