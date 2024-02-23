Воспитанник «Барселоны» Деулофеу: Есть вероятность того, что я больше не смогу играть

«Из-за травмы колена я уже больше года не могу заниматься любимой работой. Вы даже представить себе не можете, через что я прошёл… Это месяцы, когда я понимаю, что есть вероятность того, что я больше никогда не смогу играть», — приводит слова Деулофеу EuroFoot.