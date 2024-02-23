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12:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анчелотти надеется на скорое восстановление Куртуа

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает на Тибо Куртуа. Он хочет, чтобы голкипер стал основным вратарем команды в конце сезона, пишет Relevo.

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Источник: Reuters

По данным источника, футболист вернется к тренировкам в общей группе в апреле.

Бельгиец сейчас находится на восстановлении с августа прошлого года. После 25 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

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