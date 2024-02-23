Анчелотти надеется на скорое восстановление Куртуа
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает на Тибо Куртуа. Он хочет, чтобы голкипер стал основным вратарем команды в конце сезона, пишет Relevo.
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает на Тибо Куртуа. Он хочет, чтобы голкипер стал основным вратарем команды в конце сезона, пишет Relevo.
По данным источника, футболист вернется к тренировкам в общей группе в апреле.
Бельгиец сейчас находится на восстановлении с августа прошлого года. После 25 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице.