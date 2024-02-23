Аршавин считает, что чемпионом Англии в текущем сезоне станет «Манчестер Сити»
На данный момент в турнирной таблице чемпионата лидирует «Ливерпуль».
На данный момент в турнирной таблице чемпионата лидирует «Ливерпуль».
КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Победителем чемпионата Англии по футболу в сезоне-2023/24 станет «Манчестер Сити», поскольку их главный тренер Пеп Гвардиола построил хорошую команду. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, который приехал на Игры будущего в качестве посла соревнований и проекта «Футбол для дружбы».
«Чемпионом станет, к сожалению, “Манчестер Сити”. Команда у Пепа Гвардиолы очень хорошая», — сказал Аршавин.
Текущим лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль», набравший 60 очков после 26 матчей. «Манчестер Сити» занимает второе место с 56 очками после 25 сыгранных матчей. Третьим идет «Арсенал», у которого 55 очков после 25 встреч.