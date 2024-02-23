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12:31 (мск), источник: ТАСС

Аршавин считает, что чемпионом Англии в текущем сезоне станет «Манчестер Сити»

На данный момент в турнирной таблице чемпионата лидирует «Ливерпуль».

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Победителем чемпионата Англии по футболу в сезоне-2023/24 станет «Манчестер Сити», поскольку их главный тренер Пеп Гвардиола построил хорошую команду. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, который приехал на Игры будущего в качестве посла соревнований и проекта «Футбол для дружбы».

«Чемпионом станет, к сожалению, “Манчестер Сити”. Команда у Пепа Гвардиолы очень хорошая», — сказал Аршавин.

Текущим лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль», набравший 60 очков после 26 матчей. «Манчестер Сити» занимает второе место с 56 очками после 25 сыгранных матчей. Третьим идет «Арсенал», у которого 55 очков после 25 встреч.

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