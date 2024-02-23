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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:39 (мск), источник: Sports.Ru

«Валенсия» попросила перенести матч с «Гранадой» из-за сильного пожара в городе. Горели две многоэтажки, погибли минимум 4 человека, 19 пропали без вести

В результате сильного пожара в двух многоэтажных жилых домах в Валенсии погибли по меньшей мере четыре человека. 19 человек считаются пропавшими без вести.

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«Валенсия» попросила перенести матч с «Гранадой» из-за сильного пожара в городе. Горели две многоэтажки, погибли минимум 4 человека, 19 пропали без вести | Источник: Sports.Ru

В связи с трагедией «Валенсия» выпустила заявление, в котором попросила о переносе матча 26-го тура Ла Лиги против «Гранады», запланированного на завтра.

«Футбольный клуб “Валенсия” опустошен ужасным пожаром, случившимся в этот четверг в Валенсии. Хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Мы также хотели бы публично поблагодарить аварийные службы за их достойную похвалы работу.

В пятницу игроки и тренеры мужской основной команды, женской первой команды и команд академии почтят минутой молчания память погибших в начале тренировки.

Клуб попросил перенести субботний матч Ла Лиги против «Гранады».

В соответствии с трехдневным трауром, объявленным в регионе, флаги на наших объектах будут приспущены. Мы также предлагаем любую необходимую помощь органам власти и службам экстренной помощи«, — сказано в заявлении “Валенсии”.

По этой же причине «Леванте» попросил о переносе завтрашнего матча 28-го тура Сегунды против «Андорры».

Матч «Гранада» — «Валенсия» должен состояться 24 февраля и начаться в 16:00 по московскому времени.

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