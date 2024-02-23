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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
15:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Король воздуха» переехал из Турции в чемпионат Казахстана

26-летний футболист сборной Косово Давид Домжони подписал контракт с «Тоболом» до конца сезона, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайцев.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

Свою профессиональную карьеру Домжони начинал в «Тиране» в 2014 году. Затем в его карьере были такие клубы, как «Кастриоти», «Термалика» и «Лачи». В 2021-м перешел в швейцарский «Люцерн».

До перехода в «Тобол» выступал за турецкие «Менменспор» и «Манису».

Три года назад дебютировал за сборную Косова в товарищеском матче против Гвинеи.
По мнению специалистов, Давид хорошо читает игру, прикрывает мяч корпусом. Силен в игре «на втором этаже». Может сыграть на опережение и начать быструю контратаку. Опасен при стандартах у чужих ворот.

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