«Король воздуха» переехал из Турции в чемпионат Казахстана

Свою профессиональную карьеру Домжони начинал в «Тиране» в 2014 году. Затем в его карьере были такие клубы, как «Кастриоти», «Термалика» и «Лачи». В 2021-м перешел в швейцарский «Люцерн».

До перехода в «Тобол» выступал за турецкие «Менменспор» и «Манису».