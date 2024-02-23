Суперкубок Казахстана в Турции: известны подробности

Победитель турнира получит 25 миллионов тенге, а проигравший заберет 15 миллионов.

ПФЛК не только перенимает мировой опыт, но и учитывает интересы клубов. «Ордабасы» и «Тобол» с начала года проводят учебно-тренировочные сборы в Турции и сохранение оптимальной формы футболистов в преддверии насыщенного сезона в приоритете тренерского штаба. Кроме того, оба клуба несколько дней назад встречались в рамках розыгрыша первого в истории предсезонного турнира, где удача была на стороне шымкентской команды.

Между тем пресс-служба ПФЛК привела интересные факты по предстоящему противостоянию между «Тоболом» и «Ордабасы»:

— «Ордабасы» является действующим чемпионом казахстанской премьер-лиги, а «Тобол» — обладателем Кубка страны;

— команды провели между собой 64 матча, в которых «Тобол» 32 раза праздновал победу, а «Ордабасы» выиграл лишь 17 раз;

— «Ордабасы» лишь однажды выигрывал Суперкубок (2012), а «Тобол» поднимал данный трофей в 2021 и 2022 годах;

— самая крупная победа у обоих клубов была со счетом 4:0, а самая результативная ничья со счетом 3:3;

— в розыгрыше Суперкубка «Ордабасы» участвовал дважды (2012 и 2023), в то время как «Тобол» боролся за трофей 4 раза (2008, 2011, 2022 и 2023);