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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Женис» подписал новичка с опытом игры в еврокубках

25-летний полузащитник из Беларуси Сергей Волков пополнил ряды футбольного клуба «Женис», передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичных.

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Источник: Соцсети

Сергей является воспитанником «Витебска». Профессиональную карьеру начинал в 2017 году в первой лиге Беларуси в составе ФК «Орша». Также выступал в высшей лиге Беларуси за «Витебск» и БАТЭ.

Чемпион Беларуси-2021/22 в составе БАТЭ. Имеет опыт выступлений в еврокубках. Вызывался в молодежные сборные и национальную сборную Беларуси.

В межсезонье в «Женис» перешли 25-летний словенский защитник Матия Ром, 23-летний хорватский оборонец Марин Беланчич, 26-летний грузинский нападающий Ираклий Бидзинашвили, 21-летний казахстанец Альдаир Адилов.

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