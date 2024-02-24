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01:27 (мск), источник: Vesti.kz

18-летний казахстанец присоединился к клубу высшего дивизиона Португалии

Казахстанский футболист Ильяс Абиль на правах свободного агента перешел в португальский «Жил Висенте» из города Барселуш, передают Vesti.kz.

Жил ВисентеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

О трансфере 18-летнего игрока сообщалось ранее, а сейчас он присоединился к новой команде и примерил ее футболку, опубликовав соответствующий пост у себя в соцсетях.

Ильяс в прошлом сезоне сыграл 15 матчей за «Экибастуз» в первой лиге. Вызвался в юношескую сборную Казахстана и забил гол своим сверстникам из Португалии. Абиль является воспитанником павлодарского «Иртыша».

«Жил Висенте» выступает в высшем дивизионе Португалии и занимает деcятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 22 матчах. Следующую игру команда Витора Кампелуша проведет на своем поле с «Порту» 25 февраля.

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