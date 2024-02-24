18-летний казахстанец присоединился к клубу высшего дивизиона Португалии

Источник: Соцсети

О трансфере 18-летнего игрока сообщалось ранее, а сейчас он присоединился к новой команде и примерил ее футболку, опубликовав соответствующий пост у себя в соцсетях.

Ильяс в прошлом сезоне сыграл 15 матчей за «Экибастуз» в первой лиге. Вызвался в юношескую сборную Казахстана и забил гол своим сверстникам из Португалии. Абиль является воспитанником павлодарского «Иртыша».