18-летний казахстанец присоединился к клубу высшего дивизиона Португалии

О трансфере 18-летнего игрока сообщалось ранее, а сейчас он присоединился к новой команде и примерил ее футболку, опубликовав соответствующий пост у себя в соцсетях.
Ильяс в прошлом сезоне сыграл 15 матчей за «Экибастуз» в первой лиге. Вызвался в юношескую сборную Казахстана и забил гол своим сверстникам из Португалии. Абиль является воспитанником павлодарского «Иртыша».
«Жил Висенте» выступает в высшем дивизионе Португалии и занимает деcятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 22 матчах. Следующую игру команда Витора Кампелуша проведет на своем поле с «Порту» 25 февраля.