Терри назвал игрока, на которого должны равняться молодые футболисты

Таковым Терри считает 39-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Роналду с 2003 по 2009 год выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», где часто играл против Терри.

«Для любого молодого игрока Роналду должен быть главным примером, тем, на кого стоит равняться. Делать то, что делает он в его возрасте, это невероятно», — цитирует Терри ESPN.