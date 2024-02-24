Терри назвал игрока, на которого должны равняться молодые футболисты
Бывший капитан «Челси» Джон Терри назвал футболиста, на которого, по его мнению, должны равняться молодые игроки.
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Бывший капитан «Челси» Джон Терри назвал футболиста, на которого, по его мнению, должны равняться молодые игроки.
Таковым Терри считает 39-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Роналду с 2003 по 2009 год выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», где часто играл против Терри.
«Для любого молодого игрока Роналду должен быть главным примером, тем, на кого стоит равняться. Делать то, что делает он в его возрасте, это невероятно», — цитирует Терри ESPN.