Захарян не смог доиграть матч против «Вильярреала» из-за травмы
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу против «Вильярреала».
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу против «Вильярреала».
Встреча, которая прошла в пятницу в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Российский футболист начал матч в стартовом составе. На 71-й минуте встречи Захарян вступил в верховую борьбу с колумбийским защитником «Вильярреала» Йерсоном Москерой, в результате чего упал на газон. После падения россиянин держался за правое плечо и покинул поле в сопровождении медицинской бригады.
«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо» в августе 2023 года. Всего на счету россиянина 28 матчей за испанский клуб, он отдал одну голевую передачу.
Захарян является воспитанником «Динамо». Он выступал за первую команду с 2020 года. За сборную России полузащитник дебютировал в 2021 году и провел в ее составе семь матчей.