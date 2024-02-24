Захарян не смог доиграть матч против «Вильярреала» из-за травмы

Источник: Кадр из трансляции

Встреча, которая прошла в пятницу в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Российский футболист начал матч в стартовом составе. На 71-й минуте встречи Захарян вступил в верховую борьбу с колумбийским защитником «Вильярреала» Йерсоном Москерой, в результате чего упал на газон. После падения россиянин держался за правое плечо и покинул поле в сопровождении медицинской бригады.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо» в августе 2023 года. Всего на счету россиянина 28 матчей за испанский клуб, он отдал одну голевую передачу.