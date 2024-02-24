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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Захарян не смог доиграть матч против «Вильярреала» из-за травмы

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу против «Вильярреала».

Реал Сосьедад
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Источник: Кадр из трансляции

Встреча, которая прошла в пятницу в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Российский футболист начал матч в стартовом составе. На 71-й минуте встречи Захарян вступил в верховую борьбу с колумбийским защитником «Вильярреала» Йерсоном Москерой, в результате чего упал на газон. После падения россиянин держался за правое плечо и покинул поле в сопровождении медицинской бригады.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо» в августе 2023 года. Всего на счету россиянина 28 матчей за испанский клуб, он отдал одну голевую передачу.

Захарян является воспитанником «Динамо». Он выступал за первую команду с 2020 года. За сборную России полузащитник дебютировал в 2021 году и провел в ее составе семь матчей.

Реал Сосьедад
1:3
Первый тайм: 0:1
Вильярреал
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