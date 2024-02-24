Вратарь с русскими корнями продлил контракт с «Лацио»

По информации СМИ, новый контракт 29-летнего итальянца с «Лацио» рассчитан до 2028 года. Он выступает за «Лацио» с августа 2022 года.

Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста — русская. Дед Проведеля дружил с Львом Яшиным — единственным вратарем в истории, получившим награду «Золотой мяч».