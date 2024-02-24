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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь с русскими корнями продлил контракт с «Лацио»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вратарь «Лацио» Иван Проведель продлил контракт с римской командой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Источник: Reuters

По информации СМИ, новый контракт 29-летнего итальянца с «Лацио» рассчитан до 2028 года. Он выступает за «Лацио» с августа 2022 года.

Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста — русская. Дед Проведеля дружил с Львом Яшиным — единственным вратарем в истории, получившим награду «Золотой мяч».

В сентябре 2023 года Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить гол с игры. Его мяч сравнял счет во встрече первого тура группового этапа против мадридского «Атлетико» (1:1).

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