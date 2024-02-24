Тебас оценил влияние на Ла Лигу возможный приход Мбаппе в «Реал»

«Поможет ли Мбаппе еще большему развитию Ла Лиги? Подписание топ-игроков ускоряет развитие, но не является необходимым для него условием.



Конечно, лучше иметь громкие имена. Полезно иметь таких тренеров, как Моуринью или Гвардиола. Но такие игроки, как Роналду, Неймар или Месси, ушли, а Ла Лига отлично себя чувствует.



Тем не менее Мбаппе поможет нам в ближайшие годы закрепить все достигнутые результаты», — приводит слова Тебаса L"Équipe.