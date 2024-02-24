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16:49 (мск), источник: Sport24

Тебас оценил влияние на Ла Лигу возможный приход Мбаппе в «Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил влияние на лигу возможный приход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«Поможет ли Мбаппе еще большему развитию Ла Лиги? Подписание топ-игроков ускоряет развитие, но не является необходимым для него условием.

Конечно, лучше иметь громкие имена. Полезно иметь таких тренеров, как Моуринью или Гвардиола. Но такие игроки, как Роналду, Неймар или Месси, ушли, а Ла Лига отлично себя чувствует.

Тем не менее Мбаппе поможет нам в ближайшие годы закрепить все достигнутые результаты», — приводит слова Тебаса L"Équipe.

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