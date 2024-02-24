Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Эмполи
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Нант
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Монца
Футбол. Зарубежный
20:30
Борнмут
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Брест
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
21.02
Ливерпуль
Лутон Таун
41
20.02
Манчестер Сити
Брентфорд
10
19.02
Эвертон
Кристал Пэлас
11
18.02
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
12
18.02
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
05
17.02
Манчестер Сити
Челси
11
17.02
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
22
17.02
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
12
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:50 (мск), источник: Sport24

Четыре клуба Саудовской Аравии поборются летом за Де Брейне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне заинтересовал клубы из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Times.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, бельгийцем заинтересованы четыре ведущих клуба лиги, которые намерены сделать крайне выгодное предложение. Предположительно, этими клубами являются «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

Отмечается, что «Манчестер Сити» готов к тому, что летом ему поступит крупное предложение из Саудовской Аравии.

В этом сезоне Де Брейне сыграл в 10 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач.

 Телеведущая МУЗ-ТВ выложила пикантное фото в кружевном белье. Горячая штучка!
Мисс Россия Алина Санько одним словом ответила, как завоевать ее сердечко. Она не замужем и не в отношениях
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь