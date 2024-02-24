Четыре клуба Саудовской Аравии поборются летом за Де Брейне
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне заинтересовал клубы из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Times.
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне заинтересовал клубы из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Times.
По данным источника, бельгийцем заинтересованы четыре ведущих клуба лиги, которые намерены сделать крайне выгодное предложение. Предположительно, этими клубами являются «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».
Отмечается, что «Манчестер Сити» готов к тому, что летом ему поступит крупное предложение из Саудовской Аравии.
В этом сезоне Де Брейне сыграл в 10 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач.