Четыре клуба Саудовской Аравии поборются летом за Де Брейне

По данным источника, бельгийцем заинтересованы четыре ведущих клуба лиги, которые намерены сделать крайне выгодное предложение. Предположительно, этими клубами являются «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

Отмечается, что «Манчестер Сити» готов к тому, что летом ему поступит крупное предложение из Саудовской Аравии.