«Барсе» жестоко урезали потолок зарплат. Кого клуб будет вынужден выставить на распродажу?

После завершения зимнего трансферного окна Ла Лига в очередной раз снизила потолок зарплат «Барселоны» — с € 270 млн до € 204 млн. Потолок зарплат представляет собой максимальные расходы, которые клуб может произвести в течение сезона, что играет ключевую роль в формировании планов клуба на предстоящее трансферное окно. Этот показатель более чем втрое превышает прошлогодний максимум каталонцев (€ 648 млн).

В данный момент реальная стоимость состава «Барселоны» на сезон-2023/2024 — общая сумма зарплат и трансферной амортизации — официально заложена в бюджете в € 492 млн. Поскольку они превысили дозволенный уровень, правила Ла Лиги гласят, что действующие чемпионы Испании должны сократить контракты, прежде чем подписывать новых игроков. Всё может закончиться большой распродажей грядущим летом — рассматриваем круг наиболее вероятных претендентов на расставание, которые могли бы существенно разгрузить ведомость «Барсы».

Френки де Йонг

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): € 80 млн.

Голландский полузащитник и «Барселона» близки к ситуации, похожей на лето 2022 года — тогда клуб открыто пытался продать его после получения выгодного предложения от «Манчестер Юнайтед». Де Йонг в итоге остался, но истекающий в 2026 году контракт может снова создать напряжение. Каталонцам нужно либо продлить соглашение, чтобы распределить расходы по его удержанию на более длительный период, либо продать полузащитника. Пока что всё говорит о том, что 26-летний Френки попытается остаться в Каталонии, которая ему очень нравится, а недавно здесь появился на свет его ребёнок.

В то же время продление контракта без чёткого представления, что будет дальше в долгосрочном проекте «Барселоны», также было бы рискованным шагом для футболиста. Ещё один усложняющий обстоятельства фактор — зарплата де Йонга. Помимо его обычного жалованья, «Барселона» должна голландцу € 17 млн — отложенная во время пандемии зарплата за первый сезон в клубе. Соглашение, подписанное при бывшем президенте Хосепе Марии Бартомеу, помогло облегчить финансовые трудности в последние годы его правления, но было унаследовано правлением Лапорты.

Рафинья

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): € 50 млн.

Бразильский нападающий прибыл на «Камп Ноу» летом 2022 года по сделке, заключённой при посредничестве Деку, который тогда исполнял обязанности его агента, а сейчас является спортивным директором клуба. Трансфер Рафиньи был очень сильной ставкой для «Барсы» — они заплатили почти € 60 млн и подписали с ним контракт, рассчитанный до лета 2027 года. За два сезона Рафинья сыграл 72 матча, забил 14 мячей и оформил 19 ассистов. Его показатели вполне достойные, но парень очень нестабильный.

В этом сезоне сенсационное появление 16-летнего Ламина Ямала, похоже, лишило его всякой реальной надежды закрепиться на правом фланге. Штаб «Барсы» осторожно относился к игровому времени Ямала, но, поскольку в середине января Рафинья получил очередную травму, Ламин стал более предпочтительным игроком стартового состава.

«Барса» видит в Ямале игрока огромной важности, а также считает, что его идеальным соперником должен быть Ферран Торрес. Это оставляет три потенциальных сценария: либо «Барса» попытается переместить Рафинью на левый фланг, либо они оставят его на скамейке запасных в качестве джокера, либо будут добиваться продажи. Похоже, каталонцы более предрасположены к последнему варианту.

Роберт Левандовски

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): € 20 млн.

Вторая половина прошлого сезона сложилась для форварда не самым удачным образом — после ЧМ-2022 «Барса» перешла на новую тактическую схему, и поляк не смог приспособиться. Мало что изменилось и в текущей кампании — за 25 туров на счету Роберта всего 12 мячей в Ла Лиге (в прошлом сезоне он стал с 23 мячами лучшим снайпером турнира), из которых три с пенальти. Когда дела в таком клубе, как «Барселона», идут плохо, следует ожидать, что пристальное внимание будет обращено на громкие имена с большими зарплатами, которые не приносят результатов.

Левандовски зачах, и его будущее в последнее время стало горячей темой в Каталонии. По контракту 3+1 Роберт зарабатывает в среднем € 26 млн за сезон — четвёртый год соглашения может быть активирован, только если он проведёт не менее 55% матчей за «Барсу» в сезоне-2024/2025. В противном случае каталонцы имеют право расторгнуть сделку через три года. Очевидно, что 35-летний нападающий с учётом падения результативности и слабого спроса со стороны других клубов (разве что в Саудовской Аравии всегда готовы) намерен задержаться в Каталонии как можно дольше.

Единственный элемент, на который, возможно, может положиться президент «Барсы» Лапорта в попытках продажи поляка, — это его отношения с агентом игрока Пини Захави, сыгравшим решающую роль в переходе игрока из «Баварии». Однако даже несмотря на то, что Лапорта и Захави работают вместе над поиском подходящего предложения, им будет очень сложно убедить нападающего покинуть, возможно, последний большой клуб в карьере.

Рональд Араухо

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): € 70 млн.

Уругвайский защитник имеет один из самых высоких показателей рыночной стоимости в составе «Барселоны». Публично клуб транслировал идею, что 24-летний футболист, который играет в Каталонии с 2018 года, является частью «неприкасаемой» группы в команде, фигурой, имеющей основополагающее значение для их долгосрочного видения. То же самое говорится о Гави, Педри и Ламине Ямале. Однако в нынешнем составе команды не так много игроков, которые после этого сезона могли бы привлечь предложения на сумму более € 65 млн, но Араухо — один из них. В январе «Бавария» была готова заплатить за него € 75 млн.

В прошлом сезоне Араухо продлил контракт с «Барсой» до лета 2026 года на улучшенных условиях. Как и де Йонг, он удовлетворён жизнью в Каталонии, и в этом году у него здесь родился второй ребёнок. В случае с Рональдом есть два фактора, которые могли бы повлиять на его дальнейшую судьбу в команде — неопределённость в способности клуба выполнять финансовые обязательства и перебор центральных защитников «Барсы». Сейчас у Хави есть четыре варианта для основного состава: Араухо, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес и Андреас Кристенсен. Также на подходе очень талантливый продукт клубной академии — 17-летний Пау Кубарси, а также проводящий хороший сезон на правах аренды за «Жирону» Эрик Гарсия. «Барселоне» нужны лидерские и игровые качества Араухо, но летом клубу придётся решить, стоят ли их финансовые потребности на первом месте.

Гави

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): € 90 млн.

После того как Килиан Мбаппе сообщил о решении покинуть «ПСЖ», французский клуб ищет ему потенциальную замену, пусть даже не прямую по позиции, а по статусу. Гави восхищается главным тренером «ПСЖ» Луисом Энрике — бывшим тренером «Барсы», при котором он дебютировал за сборную Испании в возрасте 17 лет.

Парижане уже проявляли интерес к полузащитнику прошлым летом, когда велись дискуссии по поводу сложной регистрации испанца в соответствии с правилами зарплат Ла Лиги. На данный момент он всё ещё зарегистрирован только благодаря временному решению суда, которое рано или поздно придётся полностью разрешить. Если бы этого не произошло в прошлом году, Гави мог бы уйти бесплатно.

«Барселона» рассматривает Гави как неприкасаемый актив, но в нынешних финансовых обстоятельствах под угрозой даже полузащитник с клаусулой в € 1 млрд. К тому же существует риск, что после серьёзной травмы передней крестообразной связки колена, которая вывела игрока из строя, он может не вернуться на прежний уровень или превратится в «хрустального» игрока. В конце концов, можно вспомнить, как «Барселона» чуть не продала Хави в «Милан», когда он был в возрасте Гави.