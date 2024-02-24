«Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму» в домашнем матче

Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась победой гостей — 2:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 65-й минуте. С передачи Тимоти Кастаня отличился нигерийский защитник «Фулхэма» Кэлвин Бейсси. На 89-й минуте защитник Гарри Магуайр сравнял счёт. В самом конце игры, на 90+7-й минуте Алекс Айуоби принёс «Фулхэму» победу.