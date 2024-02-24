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20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму» в домашнем матче

Сегодня, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Фулхэм».

Манчестер Юнайтед
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась победой гостей — 2:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 65-й минуте. С передачи Тимоти Кастаня отличился нигерийский защитник «Фулхэма» Кэлвин Бейсси. На 89-й минуте защитник Гарри Магуайр сравнял счёт. В самом конце игры, на 90+7-й минуте Алекс Айуоби принёс «Фулхэму» победу.

После этой победы в активе «Фулхэма» стало 32 очка. «Дачники» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 44 очков и находится на шестой строчке.

Манчестер Юнайтед
1:2
Первый тайм: 0:0
Фулхэм
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