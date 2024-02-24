«Барса» поиздевалась над неудобным соперником. Такого не было практически восемь лет

«Барселона» в случае победы над «Хетафе» запрыгнула бы на второе место в Ла Лиге. По крайней мере, до понедельничного матча «Жироны» с «Райо Вальекано». Проблема в том, что каталонцы за последние два года только раз из четырёх попыток обыграли тёмно-синих, причём весьма скромно (1:0). В остальных случаях расписывали нулевые ничьи. Нынешняя встреча получилась куда ярче.

В основе «Барсы» неожиданно отсутствовал Ламин Ямал, хотя ранее он был безальтернативен. Спойлер: 16-летний испанец так и просидел все 90 минут на скамейке. Без его дриблинга на первых минутах гости играли даже чуть активнее и одну из атак завершили дальним выстрелом Гринвуда, но засейвил тер Штеген. Каталонцы спохватились, принялись раскатывать соперника и заработали угловой: Рафинья пяткой завершил закидушку Гюндогана на ближнюю штангу, и мяч пролетел чуть выше створа. Сория находился рядом, но далеко не факт, что потащил бы.

«Хетафе» не раз доказывал свою крутость на стандартах и на 18-й минуте едва не заработал пенальти вслед за подачей углового: Иглесиас поймал подбор и пробил по воротам, угодив в прижатую руку Кунде. Арбитр не сомневался: никакого пенальти. Тер Штеген отбил кулаком ещё одну подачу, а дальше случился один из самых лёгких голов в карьере Рафиньи. Оборона тёмно-синих безграмотно построила искусственный офсайд, и Кунде со своей половины поля забросил вперёд на бразильца. Тот без сопротивления выскочил один на один и переиграл Сорию.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248186&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

10 минут спустя редкий гол головой мог забивать Гюндоган, однако не дотянулся до навеса Рафиньи. Будь на месте Илкая Левандовски, Роберт наверняка забил бы второй мяч. Хотя, помня о его ужасном сезоне, возможно, и нет.

Рафинья на тот момент был лучшим на поле и делом оправдывал доверие Хави. А вот Феликс потерялся: частенько неудачно шёл в дриблинг и простеньким ударом запорол выход один на один после ещё одного идеального заброса Кунде. Между тем Альдерете в собственной штрафной во время неигрового эпизода заехал рукой по шее Гюндогану. Немец рухнул на газон, и это привело к мини-потасовке. Жёлтыми наградили обоих участников эпизода. Омар разозлился и немного погодя воспользовался потерей бегающего в опорной зоне Кристенсена, пушечно пальнув издали и заставив тер Штегена продемонстрировать красивый прыжок.

Что случилось с Рафиньей вслед за удачным началом, понять трудно. Но он угробил два чистейших момента: ещё один выход один на один корявым ударом выше ворот и даже выход два в одного слишком сильной передачей на Феликса. По итогам первого тайма сине-гранатовые наработали минимум на три гола. Ещё бы реализация не подводила.

Во второй половине игры был риск получить ответный мяч, тем более до этого под прессингом ошибался в обороне не только Кристенсен, но и Араухо с тер Штегеном. На 49-й минуте так и могло случиться — бронебойный удар издали Мильи с отскоком от газона остановила лишь штанга.

Дальше нервничать каталонцам пришлось меньше: Кристенсен неожиданно увидел свободную зону на правом фланге и забежал туда под пас Рафиньи, чтобы прострелить на дальнюю штангу. Этого только и ждал закативший мяч в пустой ближний угол Феликс.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248187&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем игроки «Хетафе» окончательно приуныли, а «Барселона», наоборот, усерднее понеслась вперёд. Это привело к ещё двум голам. И если первый от Левандовского отменили из-за офсайда, то второй оформили по правилам: резкая перепасовка де Йонга, Гюндогана и Рафиньи привела к выходу на ворота бразильца, который опередил Сорию и откинул мяч голландцу. Френки не промахнулся.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248188&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч можно было заканчивать на 61-й минуте. Ради формальности команды его всё-таки доиграли, тем не менее моментов уже толком не подвезли. До 90+1-й минуты, когда Фермин добил в пустые следом за попыткой Роке. С разницей в четыре мяча каталонцы не выносили «Хетафе» с марта 2016-го. Там было вообще 6:0, а забивали Туран, Неймар и Мунир. Вот настолько это случалось давно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248189&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барса» заработала 13 очков за пять последних встреч. Если она так продолжит и дальше, беспокоиться за сохранность позиции стоит не только «Жироне», но и «Реалу».