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21:04 (мск), источник: Sport24

«Астон Вилла» победила «Ноттингем Форест», «Брайтон» спасся от поражения в игре с «Эвертоном»

«Астон Вилла» выиграла у «Ноттингем Форест» в матче 26-го тура АПЛ.

Астон Вилла
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Бернли
Брайтон
ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:2. У победителей дублем отметился Дуглас Луис, еще по голу забили Олли Уоткинс и Леон Бэйли.

В других матчах игрового дня «Кристал Пэлас» разгромил «Бернли» (3:0), а «Брайтон» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), несмотря на удаление при счете 0:1 на 81-й минуте. «Брайтон» сумел уйти от поражения на 90+5 минуте благодаря голу Льюиса Данка.

«Астон Вилла» с 52 очками занимает 4-е место в таблице АПЛ, «Брайтон» идет 7-м, «Кристал Пэлас» — 14-м. «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Бернли» входят в топ-5 худших команд лиги.

Астон Вилла
4:2
Первый тайм: 3:1
Ноттингем Форест
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