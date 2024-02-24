«Астон Вилла» победила «Ноттингем Форест», «Брайтон» спасся от поражения в игре с «Эвертоном»

Встреча завершилась со счетом 4:2. У победителей дублем отметился Дуглас Луис, еще по голу забили Олли Уоткинс и Леон Бэйли.

В других матчах игрового дня «Кристал Пэлас» разгромил «Бернли» (3:0), а «Брайтон» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), несмотря на удаление при счете 0:1 на 81-й минуте. «Брайтон» сумел уйти от поражения на 90+5 минуте благодаря голу Льюиса Данка.