Захарян избежал серьезной травмы
Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян избежал серьезной травмы.
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Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян избежал серьезной травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба.
«МРТ не понадобилось. У Захаряна ушиб локтя, но мы надеемся, что он примет участие в следующем матче», — сообщили в испанском клубе Sport24.
20-летний россиянин получил травму в конце матча 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3). Следующую встречу «Реал Сосьедад» проведет 27 февраля с «Мальоркой» в Кубке Испании.