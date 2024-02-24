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21:28 (мск), источник: Московский комсомолец

Захарян избежал серьезной травмы

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян избежал серьезной травмы.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба.

«МРТ не понадобилось. У Захаряна ушиб локтя, но мы надеемся, что он примет участие в следующем матче», — сообщили в испанском клубе Sport24.

20-летний россиянин получил травму в конце матча 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3). Следующую встречу «Реал Сосьедад» проведет 27 февраля с «Мальоркой» в Кубке Испании.

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