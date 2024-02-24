«Манчестер Сити» выиграл матч чемпионата Англии благодаря голу Фодена
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил «Борнмут» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Борнмут
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил «Борнмут» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Борнмуте завершилась победой гостей со счетом 1:0. На 24-й минуте мяч забил Фил Фоден.
«Манчестер Сити», набрав 59 очков, идет вторым в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), отставая от лидирующего «Ливерпуля» на один балл. «Борнмут» с 28 очками идет 14-м. В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы 3 марта примет «Манчестер Юнайтед», а «вишни» в тот же день на выезде встретятся с «Бёрнли».