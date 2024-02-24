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22:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» выиграл матч чемпионата Англии благодаря голу Фодена

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил «Борнмут» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Борнмут
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Источник: Reuters

Встреча в Борнмуте завершилась победой гостей со счетом 1:0. На 24-й минуте мяч забил Фил Фоден.

«Манчестер Сити», набрав 59 очков, идет вторым в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), отставая от лидирующего «Ливерпуля» на один балл. «Борнмут» с 28 очками идет 14-м. В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы 3 марта примет «Манчестер Юнайтед», а «вишни» в тот же день на выезде встретятся с «Бёрнли».

Борнмут
0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
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