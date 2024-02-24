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22:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Кейна принес «Баварии» победу над «Лейпцигом» в чемпионате Германии

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Лейпциг» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

Бавария
РБ ЛейпцигЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У гостей мяч забил Беньямин Шешко (70-я минута). В составе победителей дубль оформил Гарри Кейн (56, 90+1).

Кейн упрочил лидерство в гонке бомбардиров текущего сезона Бундеслиги. На счету 30-летнего английского нападающего 27 голов в 23 матчах.

Набрав 53 очка, мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Байеру» 8 баллов. «Лейпциг» с 40 очками идет пятым. В следующем туре команда Томаса Тухеля, который покинет клуб по окончании сезона, 1 марта на выезде сыграет против «Фрайбурга», «Лейпциг» днем позднее в гостях встретится с «Бохумом».

Результаты других матчей дня:

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Бохум» — 5:2;

«Вердер» — «Дармштадт» — 1:1;

«Унион» — «Хайденхайм» — 2:2;

«Штутгарт» — «Кёльн» — 1:1.

Бавария
2:1
Первый тайм: 0:0
РБ Лейпциг
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