Дубль Кейна принес «Баварии» победу над «Лейпцигом» в чемпионате Германии

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У гостей мяч забил Беньямин Шешко (70-я минута). В составе победителей дубль оформил Гарри Кейн (56, 90+1).

Кейн упрочил лидерство в гонке бомбардиров текущего сезона Бундеслиги. На счету 30-летнего английского нападающего 27 голов в 23 матчах.

Набрав 53 очка, мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Байеру» 8 баллов. «Лейпциг» с 40 очками идет пятым. В следующем туре команда Томаса Тухеля, который покинет клуб по окончании сезона, 1 марта на выезде сыграет против «Фрайбурга», «Лейпциг» днем позднее в гостях встретится с «Бохумом».