Нойер назвал виновных в уходе главного тренера «Баварии»

В среду «Бавария» объявила, что Тухель покинет пост по окончании сезона.

«Это создает плохой имидж всем нам — команде, игрокам, потому что мы не смогли продолжить работу с таким хорошим тренером. Не всегда виноват учитель, если оценки плохие. Мы несем ответственность за увольнение хорошего тренера. Теперь мы хотим профессионально пройти этот путь до конца», — цитирует Нойера Sky Sport.

«Сложно сказать, почему в последнее время топ-тренеры в “Баварии” терпят неудачи. Сейчас в команде совсем другие игроки, нежели раньше, когда все шло своим чередом. В этом сезоне и в прошлом нам не хватало уверенности, чтобы побеждать. Мы должны самостоятельно исправить это», — добавил 37-летний голкипер.