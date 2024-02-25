Нойер назвал виновных в уходе главного тренера «Баварии»
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер считает, что футболисты команды несут ответственность за увольнение главного тренера Томаса Тухеля.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер считает, что футболисты команды несут ответственность за увольнение главного тренера Томаса Тухеля.
В среду «Бавария» объявила, что Тухель покинет пост по окончании сезона.
«Это создает плохой имидж всем нам — команде, игрокам, потому что мы не смогли продолжить работу с таким хорошим тренером. Не всегда виноват учитель, если оценки плохие. Мы несем ответственность за увольнение хорошего тренера. Теперь мы хотим профессионально пройти этот путь до конца», — цитирует Нойера Sky Sport.
«Сложно сказать, почему в последнее время топ-тренеры в “Баварии” терпят неудачи. Сейчас в команде совсем другие игроки, нежели раньше, когда все шло своим чередом. В этом сезоне и в прошлом нам не хватало уверенности, чтобы побеждать. Мы должны самостоятельно исправить это», — добавил 37-летний голкипер.
Тухель сменил на посту Юлиана Нагельсмана в марте 2023 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии по итогам сезона-2022/23. Мюнхенцы с 53 очками идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая на восемь очков от лидирующего леверкузенского «Байера».