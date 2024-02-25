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08:44 (мск), источник: Sport24

«Бавария» готова сделать Хаби Алонсо самым высокооплачиваемым тренером в истории Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» готова потратиться, чтобы помешать «Ливерпулю» назначить Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Бавария
Байер
ЛиверпульЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Алонсо великолепно проявляет себя в этом сезоне в «Байере», а «Бавария» и «Ливерпуль» останутся без тренеров по окончании сезона — уже было объявлено, что Томас Тухель и Юрген Клопп покинут занимаемые должности.

«Бавария» готова платить Алонсо ошеломляющую зарплату в 20 миллионов фунтов (23,4 млн евро) в год, если он решится возглавить мюнхенский клуб, сообщает The Mirror. Это сделает Алонсо самым высокооплачиваемым тренером в истории Бундеслиги и позволит зарабатывать столько же, сколько зарабатывает самый высокооплачиваемый тренер английской Премьер-лиги Хосеп Гвардиола.

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