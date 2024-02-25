«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в чемпионате Англии
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Кай Хаверц (24-я минута), Букайо Сака (65) и Якуб Кивёр (69). В составе гостей отличился Джо Уиллок (84), автогол на счету Свена Ботмана (18).
Ворота «Ньюкасла» защищал Лорис Кариус, который провел первый матч в национальном чемпионате впервые с сезона-2020/21, когда он выступал за немецкий «Унион».
«Арсенал», который одержал шестую победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) подряд, набрал 58 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 37 очками идет на восьмой строчке. В следующем туре лондонцы 4 марта на выезде сыграют против «Шеффилд Юнайтед», «сороки» двумя днями ранее примут «Вулверхэмптон».