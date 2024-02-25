Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.02
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
41
Футбол. Зарубежный
24.02
Альмерия
Атлетико
22
Футбол. Зарубежный
24.02
Страсбур
Брест
03
Футбол. Зарубежный
24.02
Дженоа
Удинезе
20
Футбол. Зарубежный
24.02
Борнмут
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
24.02
Алавес
Мальорка
11
Футбол. Зарубежный
24.02
Бавария
РБ Лейпциг
21
Футбол. Зарубежный
24.02
Салернитана
Монца
02
Футбол. Зарубежный
24.02
Лорьян
Нант
01
Футбол. Зарубежный
24.02
Барселона
Хетафе
40
Футбол. Зарубежный
24.02
Астон Вилла
Ноттингем Форест
42
Футбол. Зарубежный
24.02
Брайтон
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
24.02
Кристал Пэлас
Бернли
30
Футбол. Зарубежный
24.02
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
12
Футбол. Зарубежный
24.02
Боруссия М
Бохум
52
Футбол. Зарубежный
24.02
Штутгарт
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
24.02
Унион Б
Хайденхайм
22
Футбол. Зарубежный
24.02
Вердер
Дармштадт
11
Футбол. Зарубежный
24.02
Сассуоло
Эмполи
23
Футбол. Зарубежный
24.02
Гранада
Валенсия
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
24.02
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
41
24.02
Борнмут
Манчестер Сити
01
24.02
Астон Вилла
Ноттингем Форест
42
24.02
Кристал Пэлас
Бернли
30
24.02
Брайтон
Эвертон
11
24.02
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
12
21.02
Ливерпуль
Лутон Таун
41
20.02
Манчестер Сити
Брентфорд
10
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
01:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в чемпионате Англии

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Арсенал
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Кай Хаверц (24-я минута), Букайо Сака (65) и Якуб Кивёр (69). В составе гостей отличился Джо Уиллок (84), автогол на счету Свена Ботмана (18).

Ворота «Ньюкасла» защищал Лорис Кариус, который провел первый матч в национальном чемпионате впервые с сезона-2020/21, когда он выступал за немецкий «Унион».

«Арсенал», который одержал шестую победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) подряд, набрал 58 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 37 очками идет на восьмой строчке. В следующем туре лондонцы 4 марта на выезде сыграют против «Шеффилд Юнайтед», «сороки» двумя днями ранее примут «Вулверхэмптон».

Арсенал
4:1
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
 Роднина: Путин поддержал Валиеву, мы своих не сдаем
'Бавария' продолжает парад прощаний с тренерами. Зидан уже летит в Мюнхен?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь