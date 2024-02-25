«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в чемпионате Англии

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Кай Хаверц (24-я минута), Букайо Сака (65) и Якуб Кивёр (69). В составе гостей отличился Джо Уиллок (84), автогол на счету Свена Ботмана (18).

Ворота «Ньюкасла» защищал Лорис Кариус, который провел первый матч в национальном чемпионате впервые с сезона-2020/21, когда он выступал за немецкий «Унион».