«Арсенал» и «Ман Сити» не отпускают «Ливерпуль», «Барселона» на втором месте, Кейн принес «Баварии» долгожданную победу

Англия: Эмери оторвался от тен Хага на восемь очков

Футбол Англия 2023/2024 Тур 26, 24.02.2024, 18:00 Манчестер Юнайтед 1 Фулхэм 2

Субботняя программа в Англии началась с игр тех, кто борется за место в топ-4 или еще надеется туда забраться. И на «Олд Траффорд» с первых минут пошла такая веселая игра, что нули по итогам первого тайма выглядели недоразумением. За 45 минут зрители увидели массу моментов, включая обмен попаданиями в штангу, а также крутые сейвы Онана и Лено. Когда же у вратаря «Фулхэма» шансов спасти не было, удар Гарначо остановила голова Робинсона. Ну, а гола пришлось ждать больше часа, когда после углового защитник Басси вогнал мяч под перекладину.

Раз не могли поразить цель игроки атаки — дело в свои руки в субботу взяли те, кто обычно разрушает чужую игру. А в роли спасителя «МЮ» почти выступил Магуайр, который наиграл даже не на один гол и отличился на добивании после удара Бруну Фернандеша. Только первый гол Харри в сезоне даже не стал слабым утешением, а геройский образ защитника разрушился в компенсированное время. Именно Магуайра легко прошли в центре поля в атаке, которая увенчалась голом Ивоби и первой с декабря 2009 года победой «дачников» над «МЮ».

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Футбол Англия 2023/2024 Тур 26, 24.02.2024, 18:00 Астон Вилла 4 Ноттингем Форест 2

В параллельной игре в Бирмингеме «Астон Вилла» без видимых проблем добилась яркой победы. Точнее, сложности возникли, когда на стыке таймов «Ноттингем» отличился дважды. Хозяевам помог солидный задел в три мяча, обеспеченный традиционными героями Бирмингема. Дугласом Луизом, который все девять мячей в этом сезоне забил на домашнем стадионе, и, естественно, Уоткинсом. А самым ценным оказался удар восстановившего комфортный для хозяев отрыв Бэйли. Команда Унаи Эмери, который отметил, что нынешние результаты меняют менталитет как команды, так и болельщиков, наконец-то выиграла первый с начала года домашний матч. Это гарантировало сохранение места в топ-4 независимо от того, как «Тоттенхэм» сыграет позже в перенесенном из-за финала Кубка лиги матче с «Челси».

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Футбол Англия 2023/2024 Тур 26, 24.02.2024, 20:30 Борнмут 0 Манчестер Сити 1

Что касается матчей претендентов на титул, то первый из них был абсолютно предсказуемым, потому что «Борнмут» и «Манчестер Сити» — соперники из разных весовых категорий. Хосеп Гвардиола выиграл у этого соперника все 13 матчей. К тому же в составе «горожан» есть настоящий специалист по «вишням». И это не Холанн, который не сумел пробить вратаря после классного заброса Ковачича, а отличившийся на добивании Фоден.

Этот полузащитник поражал ворота «Борнмута» в четырех матчах подряд, а еще ему удалось по числу голов за «Сити» превзойти Махреза (44). Алжирец уже доигрывает в Саудовской Аравии, тогда как Фодену только 23 года, и потолка в его игре не видно. 16 мячей хавбека с учетом всех турниров — рекорд сезонной результативности Фила, а ведь на дворе только февраль! Последнюю фразу можно применить и к борьбе за чемпионство, которая будет идти до последних туров. Сейчас действующий обладатель трофея отстает от «Ливерпуля» всего на одно очко. А еще «Сити» с учетом всех турниров уже сейчас одержал больше выездных побед, чем за весь прошлый фантастически успешный сезон (14).

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Футбол Англия 2023/2024 Тур 26, 24.02.2024, 23:00 Арсенал 4 Ньюкасл Юнайтед 1

Если не удается взломать оборону соперника в позиционном нападении — заработай угловой, а там все сделает Габриэл Магальянс. Золотое правило «Арсенала» снова сработало, причем бразильцу даже не потребовалось забивать самому. Кариус остановил его удар на ленточке, однако защитники «Ньюкасла» запаниковали настолько, что Ботман отправил мяч в собственные ворота. После этого «канониры» не дали сопернику прийти в себя, задушив его прессингом. Допустив потерю, «сороки» просто не успели перестроится под длинный пас Жоржиньо, а потом не уследили за Хаверцем, который вылетел под прострел Габриэла Мартинелли.

У команды Эдди Хау явно присутствует комплекс «Эмирейтс», ведь за предыдущие одиннадцать матчей «Ньюкасл» лишь раз сумел сыграть здесь вничью. В этот раз можно было попытаться наказать «Арсенал» за промах Хаверца в начале второго тайма, однако зацепиться за свои мини-шансы гости не смогли, тогда как Сака поиздевался над их обороной и довел счет до крупного. А потом и еще один результативный корнер подоспел. Даже у гостей счет размочил воспитанник лондонцев Уиллок.

Шесть побед подряд, три кряду разгрома с пятнадцатью забитыми мячами — все было бы идеально, если бы не проигрыш «Порту» в Лиге чемпионов. Впрочем, у команды Микеля Артеты есть в запасе ответный матч, а в АПЛ она — как и «Ман Сити» — отстает от «Ливерпуля» на один балл. Этот сезон обещает огненную развязку.

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Испания: исторический гол де Йонга и осечка «Атлетико»

Футбол Испания 2023/2024 Тур 26, 24.02.2024, 18:15 Барселона 4 Хетафе 0

Матч этих соперников в первом круге завершился претензиями Хави к судьям по поводу не назначенного пенальти. А прошлой весной главный тренер «Барселоны» был недоволен полем на домашней арене «Хетафе», где мяч, по его мнению, катился слишком медленно. Как видите, проблемы были разными, но итог — неизменным. Сине-гранатовые в двух матчах подряд с этим соперником довольствовались нулевыми ничьими, а за четыре последних встречи забили «Хетафе» всего один мяч.

Сейчас же каталонцев словно прорвало, и до перерыва один Рафинья, убежавший к воротам после паса Кунде, вполне мог оформить хет-трик. В итоге же его промахи едва не обернулись неприятностями, так как в начале второго тайма удар Мильи остановила штанга. Поэтому как нельзя кстати пришелся гол восстановившегося после травмы Жоау Феликса, которому мяч на пустой угол выкатил продолжающий играть в опорной зоне Кристенсен. После этого «Барса» уже на кураже добивала неудобного соперника и поднялась на второе место как минимум до понедельника, когда свой матч проведет «Жирона». Ну, а гол редко забивающего Френки де Йонга стал 11-тысячным для сине-гранатовой команды.

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Футбол Испания 2023/2024 Тур 26, 24.02.2024, 23:00 Альмерия 2 Атлетико 2

Быстрый гол Корреа сыграл с «Атлетико» злую шутку, хотя до сих пор не одержавшая ни одной победы «Альмерия» далеко не безнадежна с точки зрения качества игры. Мадридцы об этом словно забыли, и арендованный у «Милана» 19-летний аргентинец Лука Ромеро наказал за недооценку именитого соотечественника Де Пауля. Да и Облак «матрасников» не выручил. Кода же захотелось сказать, что Де Пауль сам все исправил, вернув фавориту преимущество, Ромеро снова нашел, чем на это ответить. А удар восстановившегося после травмы Мораты в концовке был остановлен. Гостям было от чего расстраиваться. С другой стороны — на исходе добавленного времени их откровенно простил Мелеро. Теперь Диего Симеоне остается ждать визита «Атлетика» в гости к «Бетису», так как в случае победы баски сравняются с красно-белыми по набранным очкам.

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Германия: улыбка Тухеля

Футбол Германия 2023/2024 Тур 23, 24.02.2024, 20:30 Бавария 2 РБ Лейпциг 1

С большой долей вероятности впервые за двенадцать лет «Бавария» завершит сезон без трофеев, а Томас Тухель летом бесславно попрощается с Мюнхеном. Последнее — уже факт, и, как признался тренер, его штабу не удалось вывести команду на новый уровень. Еще Тухель упомянул некие рекорды, но все равно они не ровня новому эталону «Байера» с 33 матчами без поражений, а тысячный домашний матч почти свергнутый с трона немецкий гегемон провел бы даже без тренера.

По большому счету, главная мотивация «Баварии» на данный момент — Лига чемпионов. Все-таки из топ-4 в бундеслиге вылететь сложно, даже если этого очень захотеть. На национальном уровне скорее актуальны локальные задачи. Не дать «Байеру» увеличить отрыв, держа себя в тонусе, или наконец-то обыграть «Лейпциг» под началом Тухеля. Шансы приблизиться к последней из упомянутых целей были еще в первом тайме, но Бласвих перевел сложнейший мяч в штангу, выскочивший один на один Сане перемудрил, а у Кейна не получилось забить ударом через себя.

«Быки» с этими угрозами справились, и после перерыва активизировались сами. Стоило ли это делать, дав «Баварии» простор, которым она мгновенно воспользовалась? После гола Кейна план Марко Розе мог показаться ошибочным, но «Лейпциг» уже поймал свою игру. И если верный шанс Шешко упустил из-за блестящей игры Нойера, то в более сложной ситуации форварду помог — а вратарю помешал — рикошет от ноги пытавшегося исправить ситуацию Горецки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vniBRMIp8Aw" title="Last-Minute Hero Harry Kane!! | FC Bayern München - RB Leipzig 2-1 | Highlights | MD 23 – Bundesliga" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все было сложно, однако «Бавария» наконец-то вспомнила про потерявшийся где-то победный менталитет. В компенсированное время Дайер нашел с краю штрафной Шупо-Мотинга, и после его наброса Кейн безупречно пробил с лета, несмотря на давление защиты гостей. Принципиально 31-й (27-й в чемпионате) гол англичанина за мюнхенский клуб ничего не меняет. До «Байера» целых восемь очков, но, возможно, как и в случае с «Барселоной», новость о будущем уходе тренера положительно повлияет на результаты. Сдвиг наметился, а Тухель после победного гола наконец-то получил возможность улыбнуться.

Статистика дня

4-м немцем, отдавшим в АПЛ не менее десяти голевых передач за сезон, стал полузащитник «Брайтона» Гросс.

4 сухих матча провела с начала года «Монца», лидирующая по этому показателю в серии А на пару с «Торино».

5-й раз «Манчестер Юнайтед» проиграл в чемпионате не менее десяти матчей с момента ухода из клуба Алекса Фергюсона. У него десяток поражений скопился суммарно за два последних сезона на «Олд Траффорд».

8-й раз хет-трик в голландском чемпионате сделал нападающий ПСВ Люк де Йонг. В XXI веке по данному показателю он уступает только Кайту и Хюнтелару (по 9).

70 мячей за сезон — второй результат в истории «Фенербахче». Чтобы повторить рекорд чемпионата-1988/89, «канарейкам» нужно за оставшиеся 11 туров отличиться еще восемь раз.

110 раз сохранил свои ворота на замке в английском чемпионате голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон, забрав клубный рекорд у Харта.