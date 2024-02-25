Хави: не жалею о своем решении уйти из «Барселоны», сейчас команда очень мотивирована

«Я не жалею о своём решении уйти. Это было правильное решение для клуба и для меня. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, но это нужно было сделать. Я с гордостью могу сказать, что сейчас команда очень мотивирована. Это видно по тому, как игроки выходят на поле», — приводит слова Хави Barca Times.