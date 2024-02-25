«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Нагельсмана на пост главного тренера

Мерсисайдцы рассматривают его в качестве альтернативы тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, 26 января немецкий специалист Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении Клопп дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.