Футболиста «Бордо» ввели в кому после потери сознания во время матча

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Нападающий французского «Бордо» Альберт Элис потерял сознание во время матча второго дивизиона чемпионата Франции по футболу с «Генгамом», сообщает Le Parisien.

Встреча в рамках 26-го тура Лиги 2 состоялась в субботу и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Бордо». 28-летний футболист потерял сознание после столкновения и долгое время оставался неподвижным, позднее его унесли с поля на носилках.

По информации издания, футболист был введен в искусственную кому в больнице Бордо. На данный момент Элис находится в стабильном состоянии.

Элис выступает за «Бордо» с лета 2022 года, его соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.