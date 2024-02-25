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11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболиста «Бордо» ввели в кому после потери сознания во время матча

Форвард «Бордо» Элис введен в искусственную кому после потери сознания на матче.

БордоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Нападающий французского «Бордо» Альберт Элис потерял сознание во время матча второго дивизиона чемпионата Франции по футболу с «Генгамом», сообщает Le Parisien.

Встреча в рамках 26-го тура Лиги 2 состоялась в субботу и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Бордо». 28-летний футболист потерял сознание после столкновения и долгое время оставался неподвижным, позднее его унесли с поля на носилках.

По информации издания, футболист был введен в искусственную кому в больнице Бордо. На данный момент Элис находится в стабильном состоянии.

Элис выступает за «Бордо» с лета 2022 года, его соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл за французскую команду 20 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Также в активе игрока 13 голов в 64 матчах за сборную Гондураса.

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