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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» прервал четырехматчевую серию без побед в Серии А

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» обыграли «Фрозиноне» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии.

Ювентус
ФрозинонеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Турине, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Душан Влахович (3-я и 32-я минуты), еще один мяч забил Даниэле Ругани (90+5). У гостей отличились Валид Шеддира (14) и Марко Брешианини (27).

«Ювентус» прервал четырехматчевую серию без побед в Серии A, команда не выигрывала с 21 января. Туринцы набрали 57 очков и идут вторыми, их отставание от лидирующего в турнирной таблице с двумя матчами в запасе миланского «Интера» составляет 6 баллов. «Фрозиноне» занимает 16-ю строчку с 23 очками.

Ювентус
3:2
Первый тайм: 2:2
Фрозиноне
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