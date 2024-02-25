«Ювентус» прервал четырехматчевую серию без побед в Серии А

Встреча, прошедшая в воскресенье в Турине, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Душан Влахович (3-я и 32-я минуты), еще один мяч забил Даниэле Ругани (90+5). У гостей отличились Валид Шеддира (14) и Марко Брешианини (27).

«Ювентус» прервал четырехматчевую серию без побед в Серии A, команда не выигрывала с 21 января. Туринцы набрали 57 очков и идут вторыми, их отставание от лидирующего в турнирной таблице с двумя матчами в запасе миланского «Интера» составляет 6 баллов. «Фрозиноне» занимает 16-ю строчку с 23 очками.