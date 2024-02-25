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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:29 (мск), источник: Vesti.kz

Серия пенальти определила обладателя Суперкубка Казахстана

Сегодня, 25 февраля, в турецкой Анталье на стадионе «Мардан» состоялся матч за Суперкубок Казахстана между футбольными клубами «Ордабасы» (Шымкент) и «Тобол» (Костанай), передают Vesti.kz.

Тобол Кс
ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ПФЛК

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1.

Первыми успеха добились шымкентцы усилиями Евгения Макаренко на 45-й минуте. На это костанайцы ответили точным ударом Ивана Миладиновича на 63-й минуте.

Сразу же после финального свистка команды приступили к серии послематчевых пенальти и ее лучше исполнили футболисты «Тобола» — 5:4. Таким образом, костанайский клуб в третий раз в своей истории завоевал этот почетный трофей.

Напомним, что «Ордабасы» и «Тобол» недавно сыграли между собой в финале предсезонного турнира Winter Cup, тогда удача благоволила шымкентским футболистам, получившим за эту победу 60 миллионов тенге призовых, а костанайцы за второе место заработали 40 миллионов.

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