Серия пенальти определила обладателя Суперкубка Казахстана
Сегодня, 25 февраля, в турецкой Анталье на стадионе «Мардан» состоялся матч за Суперкубок Казахстана между футбольными клубами «Ордабасы» (Шымкент) и «Тобол» (Костанай), передают Vesti.kz.
Сегодня, 25 февраля, в турецкой Анталье на стадионе «Мардан» состоялся матч за Суперкубок Казахстана между футбольными клубами «Ордабасы» (Шымкент) и «Тобол» (Костанай), передают Vesti.kz.
Основное время встречи завершилось вничью — 1:1.
Первыми успеха добились шымкентцы усилиями Евгения Макаренко на 45-й минуте. На это костанайцы ответили точным ударом Ивана Миладиновича на 63-й минуте.
Сразу же после финального свистка команды приступили к серии послематчевых пенальти и ее лучше исполнили футболисты «Тобола» — 5:4. Таким образом, костанайский клуб в третий раз в своей истории завоевал этот почетный трофей.
Напомним, что «Ордабасы» и «Тобол» недавно сыграли между собой в финале предсезонного турнира Winter Cup, тогда удача благоволила шымкентским футболистам, получившим за эту победу 60 миллионов тенге призовых, а костанайцы за второе место заработали 40 миллионов.