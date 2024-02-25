Серия пенальти определила обладателя Суперкубка Казахстана

Источник: ПФЛК

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1.

Первыми успеха добились шымкентцы усилиями Евгения Макаренко на 45-й минуте. На это костанайцы ответили точным ударом Ивана Миладиновича на 63-й минуте.

Сразу же после финального свистка команды приступили к серии послематчевых пенальти и ее лучше исполнили футболисты «Тобола» — 5:4. Таким образом, костанайский клуб в третий раз в своей истории завоевал этот почетный трофей.