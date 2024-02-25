«Монако» одержал инфарктную победу в Лансе, Головин отметился в голевой атаке | Источник: AFP 2023

Такой жаркой схватки за третье место в лиге 1 не было давно, что отчасти можно объяснить реформой Лиги чемпионов. Если раньше третьей команде нужно было пробиваться через сито отборочных раундов, то теперь она сразу получит место в групповом турнире. Да и сокращение числа участников национального чемпионата повысило средний уровень и градус борьбы. Одна осечка — как у «Монако» в прошлые выходные, — и ты падаешь с третьего места на пятое.

При этом перед очередным туром от третьей позиции монегаски отставали на одно очко, а замыкавший еврокубковую шестерку «Ланс» опережали на два. К нему-то княжеская команда и прибыла в гости в воскресенье, и ждать от соперника можно было чего угодно. С одной стороны, кроваво-золотых мотивировали турнирная ситуация и желание взять реванш за январское поражение в Кубке Франции. С другой — в четверг «Ланс» вылетел из Лиги Европы, отыграв 120 минут против «Фрайбурга».

Ади Хюттер это явно учитывал, что было видно по действиям княжеской команды, которая сразу включила агрессивный прессинг и настойчиво шла вперед. Состав к этому тоже располагал, так как на поле нашлось место как паре форвардов, так и Головину с Минамино. Так «Монако» уже играл, но в Лансе два атакующих полузащитника лишь формально выполняли роли инсайдов. На самом деле, все было сложнее, так как японец постоянно уходил в центр и разгонял атаки из глубины.

Примерно так несколько матчей недавно провел Головин, но на этот раз наш легионер скорее исполнял роль «десятки», перемещаясь по всей ширине атакующей линии. Когда же хозяева переходили к позиционным атакам, Александр встречал соперника выше всех на одной линии с Балогуном, а в это время глубже уходил Бен Йеддер. Неудивительно, что только в первом тайме Головин трижды оказывался на ударной позиции. Две попытки были заблокированы защитниками, а в третьей российский полузащитник забыл, что лучшее — враг хорошего, и решил отдать оказавшийся неудачным пас.

Но все же обостряющие передачи — сильная сторона Головина. Одна из них нашла в штрафной Бен Йеддера, и хотя Самба справился с его ударом в ближний угол, успевший на добивание Минамино заставил вратаря неловко отбить мяч в сетку. Так счет стал 2:0, а до этого действительно крутой номер исполнил Балогун, который после длинного паса Салису смял на фланге Дансо и забил с острого угла. Ему бы такую эффективность в других эпизодах! Только моменты в первом тайме губили и другие монегаски, тогда как соперник сократил отставание, начав с центра после пропущенного гола. И это еще занявший место в воротах Маецки не позволил Вахи оформить дубль!

Хюттер рисковал, не меняя схему и не проводя замен даже при изменившемся характере игры, тогда как его коллега освежил атаку и сместил акцент на проблемном левой фланге «Монако». 19-летнему Уаттара, который уже к 25-й минуте получил предупреждение, и так было непросто, а во втором тайме игру «Ланса» на бровке усилил Сотока. Мяч метался перед воротами, попадал в штангу, его невероятным образом останавливал Маецки, но, в конце концов, Саид закономерно зажег на табло вторую двойку.

К этому моменту Хюттер все же убрал с поля потерявшегося в такой игре Бен Йеддера, только о его уходе все равно будет много споров. Дело в пенальти, которые капитан исполняет образцово. У Головина с этим компонентом игры тоже все в порядке, но тут инициативу на себя зачем-то взял Балогун, еще и забрав мяч у Фофана.

Что и кому хотел доказать американец? Делал акцент на том, что он этот 11-метровый заработал? Или Балогун стремился показать, что никаких комплексов у него нет? Это ведь его промах сломал «Монако» в кубковой серии пенальти с «Руаном». И сейчас Флоран едва все не испортил, не забив, а потом еще и смазав добивание.

Впрочем, тему критики Балогуна закрыли его одноклубники. Юному Бен Сегиру, которого выводил к воротам Головин, это не удалось из-за плохой обработки мяча, зато Минамино раскачал Медину финтами и попал под дальнюю штангу. Хорошо то, что хорошо кончается. «Монако» оторвался от одного из самых опасных преследователей и продолжает гонку за лигочемпионской путевкой.