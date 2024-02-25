Слуцкий раскрыл секрет победы «Шанхай Шэньхуа» в Суперкубке Китая

«Отличная атмосфера, которую болельщики создали на стадионе, помогла нам выиграть этот матч. Также наша команда была хорошо готова, потому что мы провели много матчей во время предсезонки. Наш соперник был силен, но даже большие команды имеют свои недостатки. Сегодня мы играли более настойчиво и создали больше моментов. Такая победа придаст уверенности нашей команде. Мы сохраним наш игровой стиль, сохраним соревновательный настрой и попытаемся занять высокие места в нынешнем сезоне», — приводит слова Слуцкого Shine.cn.