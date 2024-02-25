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18:18 (мск), источник: Sport24

Слуцкий раскрыл секрет победы «Шанхай Шэньхуа» в Суперкубке Китая

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа», россиянин Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая.

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Для Слуцкого этот трофей стал первым на китайской земле.

«Отличная атмосфера, которую болельщики создали на стадионе, помогла нам выиграть этот матч. Также наша команда была хорошо готова, потому что мы провели много матчей во время предсезонки. Наш соперник был силен, но даже большие команды имеют свои недостатки. Сегодня мы играли более настойчиво и создали больше моментов. Такая победа придаст уверенности нашей команде. Мы сохраним наш игровой стиль, сохраним соревновательный настрой и попытаемся занять высокие места в нынешнем сезоне», — приводит слова Слуцкого Shine.cn.

Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет в гостях против «Мэйчжоу Хакка» 3 марта.

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