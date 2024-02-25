«Ливерпуль» стал обладателем Кубка английской лиги по футболу

«Ливерпуль» в десятый раз стал обладателем Кубка лиги, команде принадлежит рекорд по числу побед в турнире. Ранее «Ливерпуль» выигрывал титул в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 годах. Ближайшим преследователем является «Манчестер Сити» (восемь побед). «Челси» побеждал в турнире пять раз (1965, 1998, 2005, 2007, 2015).

Команды сыграли между собой в финале Кубка английской лиги в третий раз. В 2005 году победу со счетом 3:2 в дополнительное время одержал «Челси». В 2022 году «Ливерпуль» оказался сильнее в серии пенальти — 11:10 (основное время — 0:0).