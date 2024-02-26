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09:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» победил «Челси» и ВАР. Клопп взял трофей в последний сезон на «Энфилде»

Кубок лиги — у «красных».

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Салах, Нуньес, Жота, Александер-Арнолд, Собослаи, Алиссон, Матип, Джонс, Алькантара, Байчетич. Это — список травмированных футболистов «Ливерпуля», а не его стартовый состав на финал Кубка лиги. Хотя теоретически и из этих игроков можно было бы слепить вполне боеспособную команду, пусть и состоящую лишь из десяти человек.

Злая ирония: не прошло и получаса со стартового свистка, как лазарет «Ливерпуля» пополнился 11-м игроком. Травму получил Гравенберх, причем газон «Уэмбли» хавбек сумел покинуть лишь на носилках — голеностоп голландца так вывернулся, что он не мог на него наступить.

Источник: Спорт-Экспресс

Клопп в этот момент только ехидно улыбался и качал головой — менять Гравенберха было не на кого, ведь у него и так острая нехватка центральных полузащитников.

Месяц спустя

В чудовищных кадровых проблемах «Ливерпуля» и крылся шанс «Челси». Синие слишком нестабильны в этом сезоне, чтобы считаться ровней команде Юргена Клоппа, да и всего месяц назад они были разгромлены на «Энфилде» в премьер-лиге. Однако даже за столь короткий срок изменилось многое: достаточно сказать, что половина футболистов стартового состава «Ливерпуля» в той игре не могла выйти на поле в воскресенье.

Состав «Челси» угадывался достаточно легко, как и тактика Маурисио Почеттино: лондонцы действовали вторым номером и старались пользоваться свободными зонами, которые неизбежно появлялись в тылах «Ливерпуля». Но красные лучше начали игру: Макаллистер с Диасом могли забить уже в первые 15 минут.

Странные слова Почеттино

Однако вскоре включился «Челси» и создал один из ярчайших моментов вечера: Палмер наносил удар в упор, но вратарь «Ливерпуля» Келлехер чудом сумел отразить мяч. И сделал это ирландец далеко не в последний раз.

Следом случилась упомянутая выше травма Гравенберха, за которую наступивший на ногу голландца Кайседо не получил даже желтой карточки.

Источник: Кадр из трансляции

И тут сразу вспомнилась спорная фраза на предматчевой пресс-конференции Почеттино. На ней главный тренер «Челси» выдал целую тираду на тему судейства и обратился к арбитрам финала со словами: «На вас не должна давить мысль о том, что вы можете как-то подпортить жизнь Клоппу. Я люблю Юргена, но в его последний сезон все должны находиться в одинаковых условиях, и решения должны приниматься идентичные во всех эпизодах».

Источник: Спорт-Экспресс

Впрочем, уже через несколько минут судьи дали понять, что призывы Почеттино ничего не значат: гол Стерлинга был отменен из-за сантиметрового офсайда у Джексона. Арбитры долго вымеряли линейкой линию, но бездушные технологии встали на сторону «Ливерпуля».

Отмененный гол ван Дейка

Из-за травмы Гравенберха Клоппу пришлось на ходу выдумывать, как перестроить команду: молодой защитник Брэдли на время стал правым вингером, Эллиотт переместился в середину поля, а Гомес вышел на правый фланг обороны. Какое-то время ушло у красных на то, чтобы привыкнуть к новым сочетаниям, но к концу тайма они адаптировались и создали несколько моментов: Гакпо попал в штангу, едва не забили Диас и Брэдли.

Второй тайм «Челси» начал чуть лучше — Энцо перемудрил в одном из эпизодов. А забил «Ливерпуль»: на исходе часа ван Дейк отправил мяч в ворота, как следует его отпраздновал, со всеми обнялся, поприветствовал публику и вернулся на свою позицию, ожидая, что «Челси» сейчас разведет мяч с центра поля. Но в этот момент на табло «Уэмбли» высветились три пугающие буквы ВАР, а арбитры заподозрили что-то неладное в действиях футболистов «Ливерпуля». В итоге гол отменили, хотя видеоассистентам пришлось даже подозвать к монитору главного арбитра Криса Кавана: он подтвердил, что Эндо находился в активном офсайде и блокировал Колвилла.

Возмущению Клоппа не было предела, но повлиять на решение арбитров немец был не в состоянии. Единственное, что он мог сделать для своей команды, — совершить замены. А усиливать игру было некем: во втором тайме на поле вышли защитник Цимикас и еще три футболиста, чей средний возраст не превышает 19 лет.

Чудеса Келлехера и гол ван Дейка

Конечно, болельщики всегда радуются, когда молодым воспитанникам предоставляют игровое время, но здесь существует и обратная сторона: неопытность и несыгранность. «Ливерпуль» расклеился к концу основного времени и стал позволять слишком многое у своих ворот: один только Гэллахер имел три стопроцентных голевых момента, но красные чудом выстояли. А фамилия этого чуда — Келлехер.

Источник: Спорт-Экспресс

В овертайме, как казалось, «Челси» дожмет «Ливерпуль», но Клопп в перерыве явно нашел необходимые слова для молодежи, и красные преобразились. Если в первом дополнительном тайме они просто выглядели чуть лучше соперника, то во втором — вырвали победу.

Голу предшествовало фантастическое спасение голкипера «Челси» Петровича, не позволившего Эллиотту забить в упор. Но вратарь лишь отсрочил неминуемое: уже через пару минут ван Дейк опять забил со стандарта, и на этот раз придраться уже было не к чему.

Во время загрузки произошла ошибка.

Времени у «Челси» не оставалось, так что «Ливерпуль» спокойно довел встречу до чрезвычайно изнурительной победы. Клопп точно покинет «Энфилд» как минимум с одним трофеем в прощальном сезоне.

Источник: Спорт-Экспресс

Автор: Гоша Чернов

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