Легионер «Тобола» рассказал о победе в Суперкубке Казахстана и борьбе за титул КПЛ

Источник: ФК "Тобол"

— Евгений, в последнее время вы часто играете с «Ордабасы», чем этот матч отличался от предыдущих?

— Финал есть финал, не было изысканной игры, много борьбы. В прошлый раз они выиграли по пенальти, в этот раз мы. Считаю, что мы хорошо выглядели, за старание получили трофей.

— В «Тобол» пришли квалифицированные новички, можно сказать, что команда стала лучше?

— Строится новая команда, думаю, в течении сезона будет понятен наш уровень. В целом, игроки хорошие, просто надо сыграться, вместе будем расти, конкуренция это хорошо.

— «Тобол» готов к борьбе за чемпионство?

— У нас самые высокие задачи. Готовы ли мы? Покажет чемпионат, Суперкубок это одно, но чемпионат это продолжительный путь, надо держать свой уровень и показывать результат.

— В центре поля вы играли против своего соотечественника Евгения Макаренко, это была особенная дуэль?

— Мы уже не в первый раз играем, уже привыкли.