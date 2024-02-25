Легионер «Тобола» рассказал о победе в Суперкубке Казахстана и борьбе за титул КПЛ

— Евгений, в последнее время вы часто играете с «Ордабасы», чем этот матч отличался от предыдущих?
— Финал есть финал, не было изысканной игры, много борьбы. В прошлый раз они выиграли по пенальти, в этот раз мы. Считаю, что мы хорошо выглядели, за старание получили трофей.
— В «Тобол» пришли квалифицированные новички, можно сказать, что команда стала лучше?
— Строится новая команда, думаю, в течении сезона будет понятен наш уровень. В целом, игроки хорошие, просто надо сыграться, вместе будем расти, конкуренция это хорошо.
— «Тобол» готов к борьбе за чемпионство?
— У нас самые высокие задачи. Готовы ли мы? Покажет чемпионат, Суперкубок это одно, но чемпионат это продолжительный путь, надо держать свой уровень и показывать результат.
— В центре поля вы играли против своего соотечественника Евгения Макаренко, это была особенная дуэль?
— Мы уже не в первый раз играем, уже привыкли.
Напомним, основное время в матче «Ордабасы» — «Тобол» закончилось со счетом 1:1, голами отметились Евгений Макаренко и Иван Миладинович. В серии пенальти костанайцы оказались точнее — 5:4.