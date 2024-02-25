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25 февраля, источник: Sports.Ru

Роналду показал неприличный жест болельщикам «Аль-Шабаба»

Криштиану Роналду после победы над «Аль-Шабабом» отреагировал на крики фанатов.

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Во время загрузки произошла ошибка.

По окончании гостевой игры 21-го тура высшей лиги Саудовской Аравии форвард «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху.

После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

Команда Роналду победила со счетом 3:2. Португалец забил с пенальти на 21-й минуте.

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