Роналду показал неприличный жест болельщикам «Аль-Шабаба»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240588&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По окончании гостевой игры 21-го тура высшей лиги Саудовской Аравии форвард «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху.

После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.