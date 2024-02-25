Роналду показал неприличный жест болельщикам «Аль-Шабаба»
Криштиану Роналду после победы над «Аль-Шабабом» отреагировал на крики фанатов.
Криштиану Роналду после победы над «Аль-Шабабом» отреагировал на крики фанатов.
По окончании гостевой игры 21-го тура высшей лиги Саудовской Аравии форвард «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху.
После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.
Команда Роналду победила со счетом 3:2. Португалец забил с пенальти на 21-й минуте.