«Аталанта» сыграла вничью с «Миланом», Миранчука заменили на 63-й минуте

У хозяев на 3-й минуте забил Рафаэль Леау, у гостей на 42-й минуте реализовал пенальти Теун Копмайнерс.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, провел на поле 63 минуты и не отличился результативными действиями. Во втором тайме футболиста заменили на нападающего Джанлуку Скамакку.