«Аталанта» сыграла вничью с «Миланом», Миранчука заменили на 63-й минуте
«Милан» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 1:1.
Милан
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«Милан» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 1:1.
У хозяев на 3-й минуте забил Рафаэль Леау, у гостей на 42-й минуте реализовал пенальти Теун Копмайнерс.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, провел на поле 63 минуты и не отличился результативными действиями. Во втором тайме футболиста заменили на нападающего Джанлуку Скамакку.
«Милан» занимает третье место в турнирной таблице серии А с 53 очками в 26 матчах, «Аталанта» идет на пятой строчке с 46 очками в 25 играх.