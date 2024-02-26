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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аталанта» сыграла вничью с «Миланом», Миранчука заменили на 63-й минуте

«Милан» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Милан
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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У хозяев на 3-й минуте забил Рафаэль Леау, у гостей на 42-й минуте реализовал пенальти Теун Копмайнерс.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, провел на поле 63 минуты и не отличился результативными действиями. Во втором тайме футболиста заменили на нападающего Джанлуку Скамакку.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице серии А с 53 очками в 26 матчах, «Аталанта» идет на пятой строчке с 46 очками в 25 играх.

Милан
1:1
Первый тайм: 1:1
Аталанта
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