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11:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Томас Мюллер: в «Баварии» порой недостаточно просто выигрывать трофеи

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о давлении, присущем мюнхенскому клубу.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«В “Баварии” давление на достижение успеха очень и очень сильное. Часто недостаточно просто выигрывать титулы — ты также обязан демонстрировать исключительно позитивную игровую культуру и доминирование. Вот почему как лучшие игроки, так и лучшие тренеры постоянно терпят неудачу, пытаясь справиться с этой задачей», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

После 23 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Бавария» набрала 53 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Томаса Тухеля сыграют с «Фрайбургом» на выезде.

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