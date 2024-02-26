Томас Мюллер: в «Баварии» порой недостаточно просто выигрывать трофеи

«В “Баварии” давление на достижение успеха очень и очень сильное. Часто недостаточно просто выигрывать титулы — ты также обязан демонстрировать исключительно позитивную игровую культуру и доминирование. Вот почему как лучшие игроки, так и лучшие тренеры постоянно терпят неудачу, пытаясь справиться с этой задачей», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).