Минское «Динамо» сыграет с футболистами «Сморгони» на старте 34-го чемпионата Беларуси

Чемпион страны минское «Динамо» в первом туре встретится на своем поле с футболистами «Сморгони». Обладатель серебряных медалей гродненский «Неман» также у себя дома сыграет с новополцким «Нафтаном». Бронзовые призеры футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» будут играть в гостях у дзержинского «Арсенала». 15-кратный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ примет на своей арене «Минск».



Составы остальных пар первого тура: «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест), «Шахтер» (Солигорск) — «Витебск», «Слуцк» — «Гомель», «Славия» (Мозырь) — «Днепр» (Могилев).



Встречи стартового тура пройдут 14—17 марта . Матчи заключительного, 30-го тура национального первенства намечено провести 30 ноября. Чемпионат состоится по традиционной схеме — 16 команд проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Высшую лигу покинут два худших клуба, а команда, которая финиширует на 14-м месте, проведет переходные поединки с третьей командой первой лиги национального первенства.