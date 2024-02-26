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14:14 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» сыграет с футболистами «Сморгони» на старте 34-го чемпионата Беларуси

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась жеребьевка 34-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
СморгоньЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Чемпион страны минское «Динамо» в первом туре встретится на своем поле с футболистами «Сморгони». Обладатель серебряных медалей гродненский «Неман» также у себя дома сыграет с новополцким «Нафтаном». Бронзовые призеры футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» будут играть в гостях у дзержинского «Арсенала». 15-кратный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ примет на своей арене «Минск».

Составы остальных пар первого тура: «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест), «Шахтер» (Солигорск) — «Витебск», «Слуцк» — «Гомель», «Славия» (Мозырь) — «Днепр» (Могилев).

Встречи стартового тура пройдут 14—17 марта. Матчи заключительного, 30-го тура национального первенства намечено провести 30 ноября. Чемпионат состоится по традиционной схеме — 16 команд проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Высшую лигу покинут два худших клуба, а команда, которая финиширует на 14-м месте, проведет переходные поединки с третьей командой первой лиги национального первенства.

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