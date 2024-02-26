Минское «Динамо» сыграет с футболистами «Сморгони» на старте 34-го чемпионата Беларуси
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась жеребьевка 34-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась жеребьевка 34-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпион страны минское «Динамо» в первом туре встретится на своем поле с футболистами «Сморгони». Обладатель серебряных медалей гродненский «Неман» также у себя дома сыграет с новополцким «Нафтаном». Бронзовые призеры футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» будут играть в гостях у дзержинского «Арсенала». 15-кратный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ примет на своей арене «Минск».
Составы остальных пар первого тура: «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест), «Шахтер» (Солигорск) — «Витебск», «Слуцк» — «Гомель», «Славия» (Мозырь) — «Днепр» (Могилев).
Встречи стартового тура пройдут