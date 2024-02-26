Тен Хаг: Расмус Хойлунд — игрок уровня «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер команды «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал подписание датского нападающего Расмуса Хойлунда.
Главный тренер команды «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал подписание датского нападающего Расмуса Хойлунда.
«Мы были рады пригласить Расмуса, потому что, если посмотреть на варианты нападающих (на рынке. — Прим. “Чемпионата”), а также на имеющиеся в наличии варианты нападающих, то действительно ощущалась нехватка хороших опций. Мы были очень рады подписать Хойлунда, он игрок уровня “Манчестер Юнайтед”, — приводит слова нидерландского специалиста журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
21-летний Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 65 млн.