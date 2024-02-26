Тен Хаг: Расмус Хойлунд — игрок уровня «Манчестер Юнайтед»

«Мы были рады пригласить Расмуса, потому что, если посмотреть на варианты нападающих (на рынке. — Прим. “Чемпионата”), а также на имеющиеся в наличии варианты нападающих, то действительно ощущалась нехватка хороших опций. Мы были очень рады подписать Хойлунда, он игрок уровня “Манчестер Юнайтед”, — приводит слова нидерландского специалиста журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).