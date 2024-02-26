Marca: В «Баварии» смирились с потерей Дэвиса следующим летом

Мюнхенцы понимают, что следующим летом футболист, скорее всего, покинет клуб. Об этом сообщает испанское издание Marca. Ранее сообщалось, что «Реал» договорился о личном контракте с Дэвисом.

В нынешнем сезоне Альфонсо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.