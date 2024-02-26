Marca: В «Баварии» смирились с потерей Дэвиса следующим летом
Руководство «Баварии» знает, что защитник команды Альфонсо Дэвис не планирует продлевать истекающий в 2025 году контракт.
Бавария
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Руководство «Баварии» знает, что защитник команды Альфонсо Дэвис не планирует продлевать истекающий в 2025 году контракт.
Мюнхенцы понимают, что следующим летом футболист, скорее всего, покинет клуб. Об этом сообщает испанское издание Marca. Ранее сообщалось, что «Реал» договорился о личном контракте с Дэвисом.
В нынешнем сезоне Альфонсо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн. Ранее Дэвис выступал за канадский клуб «Ванкувер Уайткэпс».