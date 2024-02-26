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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
19:56 (мск), источник: БЕЛТА

Жодино во второй раз примет финал футбольного Кубка Беларуси

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный поединок 33-го по счету розыгрыша Кубка Беларуси по футболу состоится в Жодино. Такое решение принято сегодня на заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Решающий матч очередного кубкового розыгрыша состоится 25 мая на поле жодинского стадиона «Торпедо». Жодино станет хозяином финала второй раз — впервые он прошел там в 2013 году, когда футболисты «Минска» одолели в серии послематчевых пенальти столичное «Динамо».

В нынешнем сезоне в числе соискателей трофея осталось восемь клубов, добравшихся до четвертьфинальной стадии. Действующие владельцы Кубка страны футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» дважды встретятся с солигорским «Шахтером», чемпион Беларуси минское «Динамо» сыграет с борисовским БАТЭ, гродненский «Неман» будет соперничать с «Минском», а футболисты «Витебска» поспорят за выход в полуфинал с «Ислочью» из Минского района.

В финале прошлого кубкового турнира жодинские торпедовцы со счетом 2:0 победили БАТЭ. Чаще всех становились обладателями Кубка Беларуси борисовчане — пять раз. По три трофея у столичного «Динамо», солигорского «Шахтера», брестского «Динамо», «Гомеля» и бобруйской «Белшины», по два — у «Торпедо-БелАЗа», минского МТЗ-РИПО, новополоцкого «Нафтана», мозырской «Славии», по одному — у «Немана», минского «Динамо-93», «Минска» и «Витебска».

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