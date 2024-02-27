«Рома» выиграла пять из шести матчей Серии А после увольнения Моуринью

В единственном матче Серии А при новом наставнике Даниэле Де Росси «Рома» уступала 10 февраля. Это произошло в игре с «Интером» — 2:4. На протяжении последующих остальных пяти матчей римляне обыгрывали такие команды, как «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0), «Фрозиноне» (3:0) и «Торино» (3:2).

Свой следующий матч в чемпионате «Рома» проведёт в субботу, 2 марта. Команда Де Росси на выезде встретится с «Монцей» в рамках 27-го тура Серии А. Начало игры — в 20:00 мск.