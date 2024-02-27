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13:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь «Ливерпуля» Келлехер: ван Дейк является прекрасным лидером

Ирландский голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер высказался о капитане мерсисайдцев, защитнике Вирджиле ван Дейке.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Ван Дейк и Конате отлично провели финал Кубка лиги, как и Джаррел (Куанса. — Прим. “Чемпионата”), который вышел на поле со скамейки запасных. С такими защитниками вратарь чувствует себя спокойнее. Вирджил — прекрасный лидер, в нынешнем сезоне он доказал это. Честно говоря, тот факт, что они играют прямо передо мной, чертовски облегчает мне работу», — приводит слова Келлехера официальный сайт «Ливерпуля».

Келлехер выступает за мерсисайдцев с 2019 года. Действующий контракт ирландца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Келлехера в € 40 млн.

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