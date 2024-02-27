Вратарь «Ливерпуля» Келлехер: ван Дейк является прекрасным лидером

«Ван Дейк и Конате отлично провели финал Кубка лиги, как и Джаррел (Куанса. — Прим. “Чемпионата”), который вышел на поле со скамейки запасных. С такими защитниками вратарь чувствует себя спокойнее. Вирджил — прекрасный лидер, в нынешнем сезоне он доказал это. Честно говоря, тот факт, что они играют прямо передо мной, чертовски облегчает мне работу», — приводит слова Келлехера официальный сайт «Ливерпуля».