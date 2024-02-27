Легенда «Баварии» Маттеус назвал тренера, который лучше всего подойдёт клубу

«Хаби Алонсо должен быть на первом месте в списке “Баварии” из-за его резюме, авторитета и успешной работы в Леверкузене. Я не могу назвать ни одного тренера в Европе или в мире, который лучше подходил бы “Баварии”, чем Хаби Алонсо.



Но Алонсо сосредоточился на “Байере”, и я думаю, что это хорошо. Хаби Алонсо пока не интересуют ни “Бавария”, ни “Ливерпуль”, ни “Реал”. Он заинтересован только в том, чтобы выиграть три трофея с Леверкузеном в ближайшие два с половиной месяца», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.