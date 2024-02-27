Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.02
Рома
Торино
32
Футбол. Зарубежный
26.02
Фиорентина
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
26.02
Жирона
Райо Вальекано
30
Футбол. Зарубежный
26.02
Вест Хэм
Брентфорд
42
Футбол. Зарубежный
28.02
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
28.02
Интер
Аталанта
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
25.02
Аугсбург
Фрайбург
21
25.02
Боруссия Д
Хоффенхайм
23
25.02
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
22
24.02
Бавария
РБ Лейпциг
21
24.02
Боруссия М
Бохум
52
24.02
Штутгарт
Кельн
11
24.02
Унион Б
Хайденхайм
22
24.02
Вердер
Дармштадт
11
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
15:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Легенда «Баварии» Маттеус назвал тренера, который лучше всего подойдёт клубу

Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о том, кто лучше всего подходит на должность главного тренера команды из Мюнхена.

Бавария
БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Легенда «Баварии» Маттеус назвал тренера, который лучше всего подойдёт клубу | Источник: Чемпионат.com

«Хаби Алонсо должен быть на первом месте в списке “Баварии” из-за его резюме, авторитета и успешной работы в Леверкузене. Я не могу назвать ни одного тренера в Европе или в мире, который лучше подходил бы “Баварии”, чем Хаби Алонсо.

Но Алонсо сосредоточился на “Байере”, и я думаю, что это хорошо. Хаби Алонсо пока не интересуют ни “Бавария”, ни “Ливерпуль”, ни “Реал”. Он заинтересован только в том, чтобы выиграть три трофея с Леверкузеном в ближайшие два с половиной месяца», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. На данный момент после 23 сыгранных матчей Бундеслиги «Бавария» располагается на втором месте с 53 очками. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке с 40 очками.

 «Уйди с дороги!» Овечкин нецензурно выругался на судью
Ничушкин прошёл программу помощи НХЛ и вернулся!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь