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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб забил восемь голов европейской команде

Клуб первой лиги «Хан-Тенгри» провел товарищеский матч на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Встреча с норвежским «Хенефоссом» завершилась разгромной победой алматинцев со счетом 8:0.

Напомним, ранее «Хан-Тенгри» уступил костромскому «Спартаку» со счетом 1:2, сыграл вничью с тульским «Арсеналом» — 0:0 и проиграл японскому клубу «Комазава юниверсити» — 1:2.

Отметим, что в прошедшем сезоне «Хан-Тенгри» занял седьмое место в первой лиге чемпионата Казахстана.

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