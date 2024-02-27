Казахстанский клуб забил восемь голов европейской команде
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
Клуб первой лиги «Хан-Тенгри» провел товарищеский матч на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.
Клуб первой лиги «Хан-Тенгри» провел товарищеский матч на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.
Встреча с норвежским «Хенефоссом» завершилась разгромной победой алматинцев со счетом 8:0.
Напомним, ранее «Хан-Тенгри» уступил костромскому «Спартаку» со счетом 1:2, сыграл вничью с тульским «Арсеналом» — 0:0 и проиграл японскому клубу «Комазава юниверсити» — 1:2.
Отметим, что в прошедшем сезоне «Хан-Тенгри» занял седьмое место в первой лиге чемпионата Казахстана.