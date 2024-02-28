«Барселона» рассматривает 4-x кандидатов на пост главного тренера

По данным источника, сине-гранатовые рассматривают на замену Хави Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Ханса-Дитера Флика, Юлиана Нагельсмана (сборная Германии) и Томаса Тухеля («Бавария»).

Ожидается, что окончательный выбор нового главного тренера будет сделан не позднее конца марта — после того как спортивный директор каталонцев Деку переговорит со всеми кандидатами.