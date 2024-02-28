«Барселона» рассматривает 4-x кандидатов на пост главного тренера
В «Барселоне» есть список из четырех кандидатов на пост главного тренера, сообщает Sport.es.
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
В «Барселоне» есть список из четырех кандидатов на пост главного тренера, сообщает Sport.es.
Нынешний главный тренер Хави объявил, что покинет клуб по окончании сезона-2023/24.
По данным источника, сине-гранатовые рассматривают на замену Хави Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Ханса-Дитера Флика, Юлиана Нагельсмана (сборная Германии) и Томаса Тухеля («Бавария»).
Ожидается, что окончательный выбор нового главного тренера будет сделан не позднее конца марта — после того как спортивный директор каталонцев Деку переговорит со всеми кандидатами.